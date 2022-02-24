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Тарпищев прокомментировал попадание Медведева на первую строчку ATP

Тарпищев прокомментировал попадание Медведева на первую строчку ATP
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал то, что Даниил Медведев с 28 февраля возглавит мировой мужской рейтинг ATP.

«Это выдающийся результат! Даня — настоящий лидер и прекрасный товарищ. Ценю его и уважаю как человека с большой буквы. Дружба в команде — Рублёв, Хачанов и Медведев — это круто. Они с самого детства играли до 12-16 лет — сохранили отношения, а это дорогого стоит. Даня — гениальный и умный игрок, причём интеллигент. Здорово учился, имеет множество душевных положительных моментов. Я восхищён им. Хотелось бы, чтобы он подольше занимал эту строчку», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере станет первой ракеткой мира. Это произошло после того, как серб Новак Джокович потерпел поражение на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), проиграв 123-му номеру мирового рейтинга, чешскому квалифаеру Иржи Веселы в двух сетах — 4:6, 6:7 (4:7).

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