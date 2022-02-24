Тарпищев рассказал, как поздравил Медведева со званием первой ракетки мира

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, как поздравил Даниила Медведева с попаданием на первую строчку мужского мирового рейтинга ATP.

«Сразу же написал и поздравил. Что написал? Даже зачитаю: «Ты — уже легенда. Так держать! Ценю, уважаю и люблю как человека с большой буквы». Даня ответил: «Спасибо» и и поставил три улыбающихся смайлика», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере станет первой ракеткой мира. Это произошло после того, как серб Новак Джокович потерпел поражение на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), проиграв 123-му номеру мирового рейтинга, чешскому квалифаеру Иржи Веселы в двух сетах — 4:6, 6:7 (4:7).