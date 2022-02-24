Тарпищев объяснил, почему Джокович проиграл 123-й ракетке мира на турнире в Дубае

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев объяснил, почему серб Новак Джокович проиграл 123-й ракетке мира, чеху Иржи Веселы на турнире ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Отметим, что впервые Веселы победил Джоковича на «Мастерсе» в Монте-Карло в 2016 году.
«Веселы — неудобный соперник для Джоковича. Он хоть и ветеран чешского тенниса, но уже выигрывал у серба. Иржи — высокий, левша, хорошо подаёт и рвёт игру — не даёт спокойно играть. Веселы немного повезло. Для Джоковича это не главный турнир. Новак играл без напряжения: свободно и легко. Удача чуть-чуть была на стороне чеха. Но по качеству игры всё было хорошо», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, теперь российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере станет первой ракеткой мира. Это стало известно после того, как серб Новак Джокович потерпел поражение на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), проиграв 123-му номеру мирового рейтинга, чешскому квалифаеру Иржи Веселы в двух сетах — 4:6, 6:7 (4:7).
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