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Джокович провёл рекордную 361 неделю на первой позиции рейтинга ATP

Джокович провёл рекордную 361 неделю на первой позиции рейтинга ATP
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович провёл 361 неделю в ранге первой ракетки мира. Это абсолютный рекорд за всю историю существования рейтинга ATP.

По времени, проведённому во главе рейтинга, Джокович опережает швейцарца Роджера Федерера (310 недель), американца Пита Сампраса (286), а также бывшего чехословацкого и американского теннисиста Ивана Лендла (270)

Напомним, российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере станет первой ракеткой мира. Это произошло после того, как серб Новак Джокович потерпел поражение на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), проиграв 123-му номеру мирового рейтинга, чешскому квалифаеру Иржи Веселы в двух сетах — 4:6, 6:7 (4:7).

Медведев, выступающий на турнире в мексиканском Акапулько, сегодня, 24 февраля, одержал победу над испанцем Пабло Андухаром со счётом 6:1, 6:2 и пробился в четвертьфинал соревнований.

На момент написания новости Медведев набрал 8525 очков рейтинга, обойдя Джоковича, который потерял 410 баллов из-за раннего поражения в Дубае (8465).

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