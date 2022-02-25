Зверев оштрафован на $ 40 тыс. за удар ракеткой о стойку судьи на турнире в Акапулько

Золотой призёр Олимпийских игр в Токио (Япония) Александр Зверев оштрафован на $ 40 тыс. в рамках теннисного тура и лишится всех рейтинговых очков на турнире ATP в Акапулько (Мексика) после удара ракеткой о стойку судьи после поражения в парном разряде. Об этом сообщает AP News.

В дополнение к этим штрафным санкциям ATP объявила, что проведет «дальнейшее расследование инцидента».

Напомним, в среду, 23 февраля, Зверев в паре с бразильцем Марсело Мело уступил дуэту Ллойд Гласспул / Харри Хелиоваара в 1/8 финала турнира со счётом 2:6, 6:4, (6:10).

После игры 24-летний немец подошел к судье и нанес несколько ударов ракеткой по вышке. Он также высказал резкое недовольство работой арбитра. После этого Зверев отдал сломанную ракетку юному болельщику и покинул корт. Директоратом турнира были незамедлительно приняты санкции, и Александр был отстранён от дальнейшего участия в турнире. Таким образом, немец Петер Гоёвчик вышел в четвертьфинал одиночных состязаний без борьбы.