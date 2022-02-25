Медведев вышел в полуфинал турнира в Акапулько и может сыграть с Надалем

Российский теннисист Даниил Медведев стал полуфиналистом турнира в Акапулько. На стадии четвертьфинала Медведев обыграл представителя Японии Йосихито Нисиоку со счётом 6:2, 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. За это время Медведев сделал 10 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету Нисиоки одна двойная ошибка и 3 реализованных брей-пойнта из 5.
В полуфинале турнира Медведев сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) – Томми Пол (США).
Ранее стало известно, что Медведев впервые в своей карьере станет первой ракеткой мира. Это стало известно после того, как серб Новак Джокович потерпел поражение на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), проиграв 123-му номеру мирового рейтинга, чешскому квалифаеру Иржи Веселы в двух сетах — 4:6, 6:7 (4:7).
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