Даниил Медведев отреагировал на то, что станет первой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, что станет первой ракеткой мира.

«Нелегко играть в матче, когда получаешь такие новости в течение дня. Первой целью для меня было победить сегодня, потому что я здесь для того, чтобы стараться выигрывать в каждом матче, в котором я играю. Но это определённо отличная новость», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Медведев станет первой ракеткой мира после того, как серб Новак Джокович потерпел поражение на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), проиграв 123-му номеру мирового рейтинга, чешскому квалифаеру Иржи Веселы в двух сетах — 4:6, 6:7 (4:7).

Ранее Медведев вышел в полуфинал турнира в Акапулько. На этой стадии турнира он может встретиться с испанцем Рафаэлем Надалем.