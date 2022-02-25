«Шанс отомстить». Медведев о возможном матче с Надалем в полуфинале турнира в Акапулько
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Российский теннисист Даниил Медведев высказался о возможном матче с Рафаэлем Надалем в полуфинале турнира в Акапулько.
«Если я буду играть против Надаля, это всегда особое удовольствие. Своего рода шанс отомстить. Я должен учиться у лучших, то есть у Рафаэля, Роджера, Новака, Энди. Всегда, когда они проигрывали в тяжелом матче, они пытались отомстить. Иногда им это удавалось, иногда нет. Это то, что я собираюсь попытаться сделать, если буду играть с Надалем», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.
Напомним, в январе 2022 года Медведев проиграл Надалю в финальном матче Открытого чемпионата Австралии. Россиянин в этой встрече вёл 2:0 по сетам, однако в итоге потерпел поражение в этой встрече.
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