Циципас победил Гирона и вышел в полуфинал турнира в Акапулько

В Акапулько (Мексика) на стадионе «Фэйрмонт Акапулько Принсес. Центральный корт» состоялся матч 1/4 финала теннисного турнира категории ATP 500, в котором сошлись 28-летний американец Маркос Гирон (59-й номер рейтинга) и 23-летний представитель Греции Стефанос Цицпас (4-й номер рейтинга).



Встреча завершилась победой Циципаса в двух сетах – 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час и 17 минут.



На счету Циципаса 5 эйсев, ноль двойных ошибок и 2 из 2 (100%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – три эйса, 1 двойная ошибка и ноль удачных брейков.



В 1/4 финала Циципас встретится с победителем пары Кэмерон Норри (Великобритания, 12-й рейтинг) – Петер Гоёвчик (Германия, 95-й рейтинг). Их матч состоится сегодня, 25 февраля, в 7:00 по мск.