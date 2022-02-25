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Надаль вышел в полуфинал турнира в Акапулько, он сыграет с Медведевым

Надаль вышел в полуфинал турнира в Акапулько, он сыграет с Медведевым
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В Акапулько (Мексика) на стадионе «Фэйрмонт Акапулько Принсес. Центральный корт» состоялся матч 1/4 финала теннисного турнира категории ATP 500, в котором сошлись 35-летний испанец Рафаэль Надаль (5-й номер рейтинга) и 24-летний представитель США Томми Пол (39-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Надаля в двух сетах – 6:0, 7:6. Продолжительность матча составила 2 часа и 3 минуты.

На счету Надаля 2 эйса, четыре двойные ошибки и 6 из 13 (46%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – четыре эйса, 2 двойные ошибки и три удачных брейка.

В 1/4 финала Надаль встретится с представляем России Даниилом Медведевым. Их встреча состоится 26 февраля в 20:00 по мск. В последнем финале Australian Open испанец обыграл россиянина.

Акапулько. 1/4 финала
25 февраля 2022, пятница. 05:20 МСК
Рафаэль Надаль
5
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
0 		6 5  
         
Томми Пол
39
США
Томми Пол
Т. Пол
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