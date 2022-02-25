Новак Джокович обратился к Даниилу Медведеву

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович обратился к победителю Открытого чемпионата США 2021 года, россиянину Даниилу Медведеву. Вчера, 24 февраля, стало известно, что 28 февраля Медведев обойдёт Джоковича в рейтинге ATP и возглавит мировую классификацию.

«Также поздравляю Даниила Медведева — заслужил, — который теперь станет первым номером», — написал Джокович в «сториз» своего «инстаграма», тегнув Медведева.

Фото: «инстаграм» новака джоковича

Напомним, Медведев впервые в карьере станет первой ракеткой мира. Это стало известно после того, как Джокович потерпел поражение на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), проиграв 123-му номеру мирового рейтинга, чешскому квалифайеру Иржи Веселы — 4:6, 6:7 (4:7).