Рублёв: нет ничего важнее мира
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Российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос о политической обстановке и напряжении. Ранее Россия объявила о начале спецоперации на Донбассе.
Из-за военных действий на Россию были наложены многочисленные санкции, к которым присоединились США, страны ЕС, Канада, Япония и другие государства. Рублёв подчеркнул, что для него важнее всего, чтобы был мир на земле.
«Нет ничего важнее мира, чтобы все были здоровыми. Я думаю, что все понимают, неважно, насколько плохой у тебя день, важно, чтобы было чистое небо над головой. Не несу ответственность за действия властей своей страны? Да, конечно», — сказал Рублёв на пресс-конференции.
Ранее Рублёв вышел в полуфинал турнира в Дубае. Там он встретится с польским теннисистом Хубертом Хуркачом.
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