Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв: нет ничего важнее мира

Рублёв: нет ничего важнее мира
Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос о политической обстановке и напряжении. Ранее Россия объявила о начале спецоперации на Донбассе.

Из-за военных действий на Россию были наложены многочисленные санкции, к которым присоединились США, страны ЕС, Канада, Япония и другие государства. Рублёв подчеркнул, что для него важнее всего, чтобы был мир на земле.

«Нет ничего важнее мира, чтобы все были здоровыми. Я думаю, что все понимают, неважно, насколько плохой у тебя день, важно, чтобы было чистое небо над головой. Не несу ответственность за действия властей своей страны? Да, конечно», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Ранее Рублёв вышел в полуфинал турнира в Дубае. Там он встретится с польским теннисистом Хубертом Хуркачом.

Новость по теме
Андрей Рублёв: получаю плохие комментарии в интернете, потому что я русский
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022