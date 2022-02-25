Рублёв: нет ничего важнее мира

Российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос о политической обстановке и напряжении. Ранее Россия объявила о начале спецоперации на Донбассе.



Из-за военных действий на Россию были наложены многочисленные санкции, к которым присоединились США, страны ЕС, Канада, Япония и другие государства. Рублёв подчеркнул, что для него важнее всего, чтобы был мир на земле.



«Нет ничего важнее мира, чтобы все были здоровыми. Я думаю, что все понимают, неважно, насколько плохой у тебя день, важно, чтобы было чистое небо над головой. Не несу ответственность за действия властей своей страны? Да, конечно», — сказал Рублёв на пресс-конференции.



Ранее Рублёв вышел в полуфинал турнира в Дубае. Там он встретится с польским теннисистом Хубертом Хуркачом.

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