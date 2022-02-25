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Надаль объяснил сложности в матче 1/4 финала турнира в Акапулько скользкими кроссовками

Надаль объяснил сложности в матче 1/4 финала турнира в Акапулько скользкими кроссовками
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал выход в полуфинал турнира в Акапулько (Мексика). В матче 1/4 финала он обыграл американца Томми Пола со счётом 6:0, 7:6. По словам Надаля, некоторые проблемы в этой встрече были обусловлены неправильной обувью.

«Первый сет для меня был одним из лучших за долгое время. А во втором я допустил несколько ошибок, после чего соперник начал играть лучше. Затем у меня был безумный сет, много брейков. Я начал ошибаться на подаче. Мои кроссовки очень скользили, это моя вина, я не взял запасную пару. Другие кроссовки остались в гостинице. И это создало мне много проблем, с кроссовок течёт вода», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Отметим, что в полуфинале турнира в Акапулько Надаль встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

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