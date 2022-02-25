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Рублёв: когда не могу контролировать эмоции, говорю себе, что надо заткнуться и работать

Рублёв: когда не могу контролировать эмоции, говорю себе, что надо заткнуться и работать
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Российский теннисист Андрей Рублёв, отвечая на вопрос о поведении немца Александра Зверева, который был дисквалифицирован на турнире в Акапулько (Мексика), рассказал, как ему удаётся контролировать эмоции. Во время парного матча Зверев ударил ракеткой по вышке с арбитром.

«Сложно ли контролировать эмоции? Такому человеку, как я, это действительно сложно. У каждого игрока есть свои сильные и слабые стороны. Лично мне легче контролировать эмоции, когда я свеж, когда хорошо себя чувствую. Когда я уверен в себе, мне удаётся легче контролировать себя. Но, буду уставшим, понимаю, что мозг работает хуже, справляться с эмоциями бывает сложнее.

Что я говорю себе в такие секунды? Что надо заткнуться и работать дальше», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

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