Новак Джокович: в интервью BBC я чувствовал себя униженным

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что он чувствовал себя унизительно во время интервью BBC, в котором он прокомментировал скандальную историю на Australian Open. Его так и не пустили в страну из-за аннулирования визы.
«Меня представили в негативном свете, я чувствовал себя униженным. Поэтому мне важно иметь возможность сказать что-то. Я повторю то же самое, что и говорил в интервью BBC, мне нечего добавить. В Австралии я сделал всё, что с меня требовали. Существует стереотип, что я получил медотвод из-за своей известности. Но я повторю это неоднократно, как попугай. Хоть BBC вырезал часть интервью, но до меня чешский игрок и хорватский тренер въехали в Австралию с такими же медицинскими исключениями. Она играла на турнире, он работал тренером, никаких проблем! А потом неожиданно возникла проблема. Почему? Это вы ответьте на этот вопрос», — приводит слова Джоковича Metro со ссылкой на сербское телевидение.
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