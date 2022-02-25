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Джокович: не смотрю на возраст как на ограничивающий фактор в моей карьере

Джокович: не смотрю на возраст как на ограничивающий фактор в моей карьере
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Сербский теннисист Новак Джокович высказался о своей форме и дальнейших планах. Ранее он потерял титул первой ракетки мира после неудачного выступления на турнире в Дубае (ОАЭ). Несмотря на это, Джокович рассчитывает продолжать успешно выступать.

«Я не смотрю на возраст как на ограничивающий фактор в моей карьере. Я по-прежнему чувствую себя хорошо в плане готовности моего тела. Оно хорошо восстанавливается и выдерживает нагрузки. Пока что оно хорошо работает. И, конечно, это мотивирует меня продолжать карьеру», — цитирует Джоковича Eurosport.

Напомним, российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере станет первой ракеткой мира. Это стало известно после того, как Джокович потерпел поражение в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) от 123-го номера мирового рейтинга, чешского квалифаера Иржи Веселы — 4:6, 6:7 (4:7).

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