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Рублёв на тай-брейке 3-го сета вырвал победу у Хуркача и пробился в финал турнира в Дубае

Рублёв на тай-брейке 3-го сета вырвал победу у Хуркача и пробился в финал турнира в Дубае
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Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв пробился в финал турнира ATP-500, который проходит в Дубае (ОАЭ). В матче 1/2 финала Рублёв обыграл 11-го номера рейтинга, поляка Хуберта Хуркача. Встреча закончилась со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (7:5).

Матч продлился 2 часа 23 минуты. Хуркач выполнил 25 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. Рублёв 9 раз подал навылет, сделал 2 двойные ошибки и сделал всего 1 брейк при 7 брейк-пойнтах.

Во втором полуфинале соревнований сегодня, 25 февраля, в 18:30 мск сыграют 123-я ракетка мира из Чехии Иржи Веселы и 14-й номер рейтинга, представитель Канады Денис Шаповалов. Отметим, что на пути к полуфиналу Веселы обыграл Марина Чилича, Роберто Баутиста-Агута и 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича.

Дубай (м). 1/2 финала
25 февраля 2022, пятница. 16:10 МСК
Хуберт Хуркач
11
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 6 5
3 		7 7 7
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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