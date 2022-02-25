Надаль — о ситуации в Украине: невероятно, что всё ещё есть войны. Разрушительные новости
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21-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался об обстановке в Украине во время спецоперации России.
«Я не хочу говорить о виновных или о сути этой проблемы, но в нашем веке мне кажется невероятным, что ещё существуют войны. Это никак не укладывается в моей голове. Я надеюсь, что это закончится как можно скорее. Это разрушительные новости», — приводит слова Надаля журналист Себастьян Торок.
Напомним, в 1/2 финала турнира ATP-500 в Акапулько Надаль встретится с представляем России Даниилом Медведевым. Матч состоится 26 февраля в 20:00 мск. В последнем финале Открытого чемпионата Австралии, который прошёл в январе, испанец одержал волевую победу над россиянином по сетам (3-2).
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