Свёнтек уверенно обыграла Саккари и вышла в финал турнира WTA-1000 в Дохе

Восьмая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек сумела пробиться в финальный раунд турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

В полуфинальном матче Свёнтек обыграла шестую ракетку мира, представительницу Греции Марию Саккари. Встреча продлилась 1 час 27 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу польки.

Свёнтек не выполнила ни одного эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Саккари — 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 брейка при 8 брейк-пойнтах.

В финале турнира в Дохе Ига Свёнтек сыграет с седьмой ракеткой мира из Эстонии Анетт Контавейт.

Призовой фонд соревнований в Дохе составил $ 2 632 448. Его действующей победительницей является чешка Петра Квитова.