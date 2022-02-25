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Свёнтек уверенно обыграла Саккари и вышла в финал турнира WTA-1000 в Дохе

Свёнтек уверенно обыграла Саккари и вышла в финал турнира WTA-1000 в Дохе
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Восьмая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек сумела пробиться в финальный раунд турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

В полуфинальном матче Свёнтек обыграла шестую ракетку мира, представительницу Греции Марию Саккари. Встреча продлилась 1 час 27 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу польки.

Свёнтек не выполнила ни одного эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Саккари — 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 брейка при 8 брейк-пойнтах.

В финале турнира в Дохе Ига Свёнтек сыграет с седьмой ракеткой мира из Эстонии Анетт Контавейт.

Призовой фонд соревнований в Дохе составил $ 2 632 448. Его действующей победительницей является чешка Петра Квитова.

Доха (ж). 1/2 финала
25 февраля 2022, пятница. 18:35 МСК
Ига Свёнтек
8
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Мария Саккари
6
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
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