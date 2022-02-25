Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видеообзор сложнейшей победы Рублёва над Хуркачем в полуфинале турнира в Дубае

Видеообзор сложнейшей победы Рублёва над Хуркачем в полуфинале турнира в Дубае
Комментарии

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв пробился в финал турнира ATP-500, который проходит в Дубае (ОАЭ). В матче 1/2 финала Рублёв обыграл 11-го номера рейтинга, поляка Хуберта Хуркача. Встреча закончилась со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (7:5). Матч завершился за 2 часа 23 минуты.

Рублёв 9 раз подал навылет, сделал 2 двойные ошибки и сделал всего 1 брейк при 7 брейк-пойнтах.

Во втором полуфинале соревнований на момент написания новости играют Иржи Веселы (Чехия) и Денис Шаповалов (Канада).

Отметим, что Рублёв после выхода в финал турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ) написал на стекле телекамеры «No war, please», что переводится как «Нет войне, пожалуйста». Зрители поаплодировали Андрею за этот жест.

Новость по теме
Рублёв написал на камере «Нет войне, пожалуйста» после выхода в финал турнира в Дубае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022