Видеообзор сложнейшей победы Рублёва над Хуркачем в полуфинале турнира в Дубае

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв пробился в финал турнира ATP-500, который проходит в Дубае (ОАЭ). В матче 1/2 финала Рублёв обыграл 11-го номера рейтинга, поляка Хуберта Хуркача. Встреча закончилась со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (7:5). Матч завершился за 2 часа 23 минуты.

Рублёв 9 раз подал навылет, сделал 2 двойные ошибки и сделал всего 1 брейк при 7 брейк-пойнтах.

Во втором полуфинале соревнований на момент написания новости играют Иржи Веселы (Чехия) и Денис Шаповалов (Канада).

Отметим, что Рублёв после выхода в финал турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ) написал на стекле телекамеры «No war, please», что переводится как «Нет войне, пожалуйста». Зрители поаплодировали Андрею за этот жест.