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123-я ракетка мира Веселы победил Шаповалова за 3 часа и вышел в финале турнира в Дубае

123-я ракетка мира Веселы победил Шаповалова за 3 часа и вышел в финале турнира в Дубае
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123-й номер мужского мирового рейтинга, чешский теннисист Иржи Веселы пробился в финал турнира ATP-500, который проходит в Дубае (ОАЭ). В матче 1/2 финала Веселы обыграл 14-ю ракетку мира, представителя Канады Дениса Шаповалова. Встреча закончилась тремя сетами с тай-брейками со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 7:6 (7:3). Матч продлился 3 часа 12 минут.

Шаповалов выполнил 7 подач навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. Веселы 19 раз подал навылет, сделал 7 двойных ошибок и сделал всего 2 брейка при 9 брейк-пойнтах.

Таким образом, Иржи Веселы сыграет с финале с седьмой ракеткой мира из России Андреем Рублёвым. Ранее Рублёв пробился в финал турнира в Дубае (ОАЭ), в матче 1/2 финала обыграв 11-го номера рейтинга, поляка Хуберта Хуркача. Встреча закончилась со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (7:5).

Отметим, что по ходу турнира, помимо Шаповалова, 123-я ракетка мира Веселы обыграл Марина Чилича, Роберто Баутиста-Агута и Новака Джоковича.

Дубай (м). 1/2 финала
25 февраля 2022, пятница. 18:50 МСК
Иржи Веселы
123
Чехия
Иржи Веселы
И. Веселы
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 7 		7 7 7 7
7 9 		6 2 6 3
         
Денис Шаповалов
14
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
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