Анна Калинская вышла в полуфинал турнира в Гвадлахаре
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Российская теннисистка Анна Калинская вышла в полуфинал турнира в Гвадлахаре. На стадии четвертьфинала россиянка победила представительницу Колумбии Мария-Камилау Осорио-Серрано со счётом 6:4, 6:1.
Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время россиянка сделала 1 подачу навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнта. Колумбийка, в свою очередь, сделала 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 2 брей-пойнтов.
За выход в финал Калинская сыграет с победителем пары Дарья Свилл (Австралия) – Слоан Стивенс (США).
Турнир в Гвадлахаре проходит с 21 февраля по 27 февраля. Действующим победителем турнира является Сара Соррибес-Тормо, которая в финальном матче 2021 года победила Эжени Бушар.
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