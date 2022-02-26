Циципас проиграл Норри в полуфинале турнира в Акапулько

В Акапулько (Мексика) на стадионе «Фэйрмонт Акапулько Принсес» состоялся матч 1/2 финала теннисного турнира категории ATP 500, в котором сошлись 26-летний великобританец Кэмерон Норри (12-й номер рейтинга) и 23-летний представитель Греции Стефанос Цицпас (4-й номер рейтинга).



Встреча завершилась победой Норри в двух сетах – 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час и 18 минут.



На счету Норри 7 эйсов, три двойные ошибки и 2 из 3 (67%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – девять эйсов, 0 двойных ошибок и ноль удачных брейков.



В финале Норри встретится с победителем пары Даниил Медведев (Россия, 2-й рейтинг) – Рафаэль Надаль(Испания, 5-й рейтинг). Их матч состоится сегодня, 26 февраля, в 7:05 по мск.