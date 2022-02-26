Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в полуфинале турнира в Акапулько

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев не сумел пробиться в финал турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика).

В полуфинальном матче Медведев (1) уступил представителю Испании, 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Рафаэлю Надалю (4) со счётом 3:6, 3:6. Встреча продлилась 2 часа 1 минуту. Медведев 10 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 11 созданных. На счету Надаля — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

За титул в Акапулько Надаль поборется с представителем Великобритании Кэмероном Норри (6).

Призовой фонд турнира в Акапулько составляет более $ 1,6 млн. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев. Зверев не сможет защитить титул, его дисквалифицировали за агрессивное поведение.