Надаль выиграл 14 матчей подряд в 2022 году и завоевал 2 титула за время этой серии

Пятая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль довёл серию побед в 2022 году до 14 кряду после победы над россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика).
Отметим, что с начала года Надаль, восстановившийся от травмы, завоевал титулы турниров ATP-250 в Мельбурне, а также стал чемпионом Australian Open, став единоличным лидером по количеству выигранных «Больших шлемов».
Также Надаль вышел в финал турнира в Акапулько в пятый раз за карьеру. Он выигрывал титулы в этом мексиканском городе в 2005, 2013 и 2020 годах, а в 2017 году Надаль потерпел поражение в финале турнира.
Напомним, ранее сегодня, 26 февраля, российский теннисист Даниил Медведев не сумел пробиться в финал турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика).
В полуфинальном матче Медведев (1) уступил Надалю (4) со счётом 3:6, 3:6. Встреча продлилась 2 часа 1 минуту. Медведев 10 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 11 созданных. На счету Надаля — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
За титул в Акапулько Надаль поборется с представителем Великобритании Кэмероном Норри (6).
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