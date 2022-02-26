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Даниил Медведев прокомментировал поражение от Рафаэля Надаля в Акапулько

Даниил Медведев прокомментировал поражение от Рафаэля Надаля в Акапулько
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля в полуфинале турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика). Медведев проиграл со счётом 3:6, 3:6. Отметим, что, несмотря на это поражение, с понедельника, 28 февраля, Медведев станет первой ракеткой мира.

«Не думаю, что сегодня я играл хорошо, в целом мой уровень был недостаточно хорош, чтобы конкурировать с таким игроком, как Надаль. Слишком много ошибок, результат говорит о том же.

Чувствую, что сегодня мне не хватило энергии, к сожалению. Чувствовал поддержку болельщиков, но не сумел разжечь огонь. Мексиканская публика была великолепна, я был рад вернуться в Акапулько», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

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