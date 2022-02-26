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Андрей Рублёв выиграл 6 из 8 последних матчей в третьем сете

Андрей Рублёв выиграл 6 из 8 последних матчей в третьем сете
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Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв выиграл 6 из 8 последних матчей в третьем решающем сете.

Эта серия у Рублёва началась 16 февраля на турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция), где россиянин во втором круге турнира в трёх сетах победил француза Ришара Гаске.

Последние 8 матчей Рублёва:

Марсель:
Андрей Рублёв (Россия) — Ришар Гаске (Франция) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:3).
Андрей Рублёв (Россия) — Люка Пуй (Франция) — 6:3, 1:6, 6:2.
Андрей Рублёв (Россия) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 6:3, 4:6, 6:3.
Андрей Рублёв (Россия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 5:7, 6:7 (4:7).

Дубай:
Андрей Рублёв (Россия) — Даниэль Эванс (Великобритания) — 6:4, 7:5.
Андрей Рублёв (Россия) — Квон Сон У (Южная Корея) — 4:6, 6:0, 6:3.
Андрей Рублёв (Россия) — Маккензи Макдональд (США) — 2:6, 6:3, 6:1.
Андрей Рублёв (Россия) — Хуберт Хуркач (Польша) — 3:6, 7:5, 7:6 (7:5).

Напомним, сегодня, 26 февраля, Рублёв сыграет в финале турнира в Дубае (ОАЭ) с 123-й ракеткой мира из Чехии Иржи Веселы.

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