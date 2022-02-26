Элина Свитолина эмоционально высказалась о конфликте Украины и России

Экс третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина эмоционально высказалась о военном конфликте России и Украины.

«Я в шоке от этого ужасного кошмара. Я каждую минуту молюсь за свою семью, своих друзей, всех людей на Украине и во всём мире, за безопасность, за мир. Учитывая, через что сейчас проходят люди на Украине, через что проходят моя семья и друзья, находясь на Украине, я стараюсь поддерживать с ними постоянный контакт, чтобы быть в курсе происходящего.

Я в полной безопасности по сравнению с ними. Честно говоря, думаю только о них, для меня это очень напряжённое время, потому что я ничего не могу сделать. Я действительно не могу им помочь. Для меня это очень тяжело морально. Не могу себе представить, через что они проходят. Просто молюсь.

Это ужасная ситуация для украинских людей, им приходится терпеть бессонные ночи, отсутствие еды и электричества. Для меня это душераздирающие новости. Война – это то, что необходимо остановить, лучшего варианта просто не существует. Мне очень трудно себе представить, что там происходит», — приводит слова Свитолиной Sky Sports.