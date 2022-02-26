Свёнтек разгромила Контавейт в финале турнира в Дохе

Польская теннисистка Ига Свёнтек стала победительницей турнира WTA-1000, который проходил в Дохе (Катар). В финале соревнований она обыграла эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:2, 6:0.



Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. Восьмая ракетка мира Свёнтек пять раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11. Её соперница, занимающая 7-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, избежала двойных ошибок и использовала один брейк-пойнт из семи.



Призовой фонд соревнований превышал $ 2,6 млн. В 2021 году победительницей турнира стала чешская теннисистка Петра Квитова. Она в финале обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу со счётом 6:2, 6:1.