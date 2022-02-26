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Рублёв стал победителем турнира в Дубае

Рублёв стал победителем турнира в Дубае
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Российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем турнира ATP-500, который проходил в Дубае (ОАЭ). В финале россиянин обыграл чешского теннисиста Иржи Веселы.

Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:3, 6:4. Седьмая ракетка мира Рублёв выполнил 12 эйсов, реализовал три брейк-пойнта из восьми и допустил одну двойную ошибку. Его соперник, который начинал турнир со стадии квалификации, шесть раз подал навылет, реализовал один брейк-пойнт из четырёх и допустил восемь двойных ошибок. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту.

Призовой фонд соревнований составлял почти $ 2,8 млн. В 2021 году победителем соревнований стал россиянин Аслан Карацев, обыгравший в финале Ллойда Харриса из ЮАР.

Дубай (м). Финал
26 февраля 2022, суббота. 18:10 МСК
Иржи Веселы
123
Чехия
Иржи Веселы
И. Веселы
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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