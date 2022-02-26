Рублёв стал победителем турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем турнира ATP-500, который проходил в Дубае (ОАЭ). В финале россиянин обыграл чешского теннисиста Иржи Веселы.

Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:3, 6:4. Седьмая ракетка мира Рублёв выполнил 12 эйсов, реализовал три брейк-пойнта из восьми и допустил одну двойную ошибку. Его соперник, который начинал турнир со стадии квалификации, шесть раз подал навылет, реализовал один брейк-пойнт из четырёх и допустил восемь двойных ошибок. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту.



Призовой фонд соревнований составлял почти $ 2,8 млн. В 2021 году победителем соревнований стал россиянин Аслан Карацев, обыгравший в финале Ллойда Харриса из ЮАР.