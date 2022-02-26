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Рублёв выиграл второй титул за две недели

Рублёв выиграл второй титул за две недели
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Российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем турнира в Дубае (ОАЭ). Для него этот титул стал уже вторым за две недели. Ранее Рублёв также выиграл турнир в Марселе (Франция). Кроме того, победная серия российского теннисиста достигла уже девяти матчей.

В финале соревнований в Дубае россиянин обыграл чешского теннисиста Иржи Веселы.

Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:3, 6:4. Седьмая ракетка мира Рублёв выполнил 12 эйсов, реализовал три брейк-пойнта из восьми и допустил одну двойную ошибку. Его соперник, который начинал турнир со стадии квалификации, шесть раз подал навылет, реализовал один брейк-пойнт из четырёх и допустил восемь двойных ошибок. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту.

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