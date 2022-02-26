Тарпищев: Рублёв вернулся в свою форму, главное теперь — не перебирать с ней
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу российского теннисиста Андрея Рублёва в финале турнира в Дубае. Он там в двух сетах обыграл чеха Иржи Веселы.
«Нормальный Рублёв. Был свеж, везде был чуть лучше. По качеству играл в свой теннис — агрессивно и солидно. Не было момента, где он проигрывал. Он вернулся в свою форму. Молодец! Главное теперь — не перебирать с ней», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Призовой фонд соревнований составлял почти $ 2,8 млн. В 2021 году победителем соревнований стал россиянин Аслан Карацев, обыгравший в финале Ллойда Харриса из ЮАР. Российский теннисист выиграл уже второй турнир за две недели.
Новость по темеРублёв стал победителем турнира в Дубае
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