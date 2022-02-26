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Рублёв стал пятым российским теннисистом в истории, который выиграл 10 и более титулов

Рублёв стал пятым российским теннисистом в истории, который выиграл 10 и более титулов
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Андрей Рублёв стал пятым теннисистом в истории России, который выиграл 10 и более турниров за карьеру.

Сегодня Рублёв стал победителем турнира в Дубае (ОАЭ). Также 10 и более титулов выигрывали Евгений Кафельников, Николай Давыденко, Марат Сафин и Даниил Медведев. Рекордсменом среди россиян является Кафельников, в активе которого 26 титулов.

В финале соревнований в Дубае россиянин обыграл чешского теннисиста Иржи Веселы.

Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:3, 6:4. Седьмая ракетка мира Рублёв выполнил 12 эйсов, реализовал три брейк-пойнта из восьми и допустил одну двойную ошибку. Его соперник, который начинал турнир со стадии квалификации, шесть раз подал навылет, реализовал один брейк-пойнт из четырёх и допустил восемь двойных ошибок. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту.

Все россияне, выигравшие 10 и более титулов в одиночном разряде (5):

1. Евгений Кафельников – 26 титулов.
2. Николай Давыденко – 21.
3. Марат Сафин – 15.
4. Даниил Медведев – 13.
5. Андрей Рублёв – 10.

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