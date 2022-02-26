Рублёв прокомментировал победу на турнире в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу в финале турнира в Дубае (ОАЭ). В заключительном матче на турнире он обыграл чеха Иржи Веселы со счётом 6:3, 6:4. Рублёв победил уже во втором турнире в одиночном разряде за последние две недели. Кроме того, он выиграл парный турнир в Марселе (Франция).



«Я очень счастлив, хоть и сильно устал сегодня. Мне везло, я очень рад, что победил, не ожидал этого. Испытываю удивительные чувства.



Думаю, что Иржи тоже устал. Он обыгрывал топ-игроков, начиная с первого круга. Он обыграл Чилича, Баутиста-Агута, Новака Джоковича и Шаповалова. После того как обыгрываешь таких игроков, практически невозможно даже ходить, а он сумел играть», — цитирует Рублёва пресс-служба ATP.

Новость по теме Рублёв стал пятым российским теннисистом в истории, который выиграл 10 и более титулов