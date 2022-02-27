Калинская отказалась от продолжения полуфинального матча турнира в Гвадалахаре

В Гвадалахаре (Мексика) на стадионе «Панамерикан Теннис Сентер. Эстадио Тенис Акрон» состоялся матч 1/2 финала теннисного турнира категории WTA, в котором сошлись 28-летняя американка Слоан Стивенс (57-й номер рейтинга) и 23-летняя представительница России Анна Калинская (100-й номер рейтинга).



Встреча завершилась победой Стивенс из-за отказа россиянки продолжать матч. В первом сете Калинская победила 6:3, во втором уступила – 7:5. Продолжительность матча составила 1 час и 52 минуты.



На счету Стивенс 0 эйсов, четыре двойные ошибки и 4 из 9 (44%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонента – три эйса, 8 двойных ошибок и пять удачных брейков.



В финале Стивенс встретится с победительницей пары Мари Боузкова (Чехия, 96-й рейтинг) – Впн Цян (Китай, 144-й рейтинг). Их матч уже начался.