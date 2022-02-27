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Калинская отказалась от продолжения полуфинального матча турнира в Гвадалахаре

Калинская отказалась от продолжения полуфинального матча турнира в Гвадалахаре
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В Гвадалахаре (Мексика) на стадионе «Панамерикан Теннис Сентер. Эстадио Тенис Акрон» состоялся матч 1/2 финала теннисного турнира категории WTA, в котором сошлись 28-летняя американка Слоан Стивенс (57-й номер рейтинга) и 23-летняя представительница России Анна Калинская (100-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Стивенс из-за отказа россиянки продолжать матч. В первом сете Калинская победила 6:3, во втором уступила – 7:5. Продолжительность матча составила 1 час и 52 минуты.

На счету Стивенс 0 эйсов, четыре двойные ошибки и 4 из 9 (44%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонента – три эйса, 8 двойных ошибок и пять удачных брейков.

В финале Стивенс встретится с победительницей пары Мари Боузкова (Чехия, 96-й рейтинг) – Впн Цян (Китай, 144-й рейтинг). Их матч уже начался.

Гвадалахара. 1/2 финала
27 февраля 2022, воскресенье. 04:10 МСК
Слоан Стивенс
57
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Окончен
1 : 1
Rt
1 2 3
         
3 		7  
6 		5  
         
Анна Калинская
100
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
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Новости. Теннис
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