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Рафаэль Надаль выиграл турнир в Акапулько

Рафаэль Надаль выиграл турнир в Акапулько
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В Акапулько (Мексика) на стадионе «Фэйрмонт Акапулько Принсес» состоялся финальный матч теннисного турнира категории ATP-500, в котором сошлись 35-летний испанец Рафаэль Надаль (5-й номер рейтинга) и 26-летний представитель Великобритании Кэмерон Норри (12-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Надаля – 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час и 54 минуты.

На счету Надаля 3 эйса, ноль двойных ошибок и 4 из 5 (80%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – три эйса, одна двойная ошибка и 2 брейка.

Таким образом, Надаль стал победителем турнира в Акапулько. Призовой фонд турнира в Акапулько составлял более $ 1,6 млн. С начала года Надаль, восстановившийся от травмы, завоевал титулы турниров ATP-250 в Мельбурне, а также стал чемпионом Australian Open, став единоличным лидером по количеству выигранных «Больших шлемов».

Акапулько. Финал
27 февраля 2022, воскресенье. 06:15 МСК
Рафаэль Надаль
5
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Кэмерон Норри
12
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
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