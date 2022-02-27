Видеообзор финала турнира в Дубае, где Андрей Рублёв оформил титул

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем турнира категории ATP-500, который проходил в Дубае (ОАЭ). В финале россиянин обыграл чешского теннисиста Иржи Веселы.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4. Второй сеяный Рублёв выполнил 12 эйсов, реализовал три брейк-пойнта из восьми и допустил одну двойную ошибку. Его соперник, который начинал турнир со стадии квалификации, шесть раз подал навылет, реализовал один брейк-пойнт из четырёх и допустил восемь двойных ошибок. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту.

Для Рублёва данный титул стал вторым за две недели и 10-м в карьере. Ранее Андрей также выиграл турнир ATP-250 в Марселе (Франция). Кроме того, победная серия российского теннисиста достигла девяти матчей.