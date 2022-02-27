Андрей Рублёв — о титуле в Дубае: сейчас речь не о теннисе, а о мире во всём мире

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв опубликовал в «Инстаграме» пост, посвящённый победе на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

В финале турнира россиянин обыграл чешского теннисиста Иржи Веселы. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Рублёва. Напомним, после выхода в финал соревнований Андрей написал на стекле телекамеры: «Нет войне, пожалуйста».

Публикация доступна в «инстаграме» Андрея Рублёва.

«Сейчас речь идёт не о теннисе. Дело не в спорте. Речь идёт о мире во всём мире. Нам стоит поддерживать друг друга. Спасибо, Дубай», — подписал фото с трофеем Рублёв.

Для Рублёва данный титул стал вторым за две недели и 10-м в карьере. Ранее Андрей также выиграл турнир ATP-250 в Марселе (Франция). Кроме того, победная серия российского теннисиста достигла девяти матчей.