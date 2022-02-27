Свитолина пожертвует призовые с ближайших турниров на нужды украинской армии

Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что намеревается перечислить призовые за выступление на турнирах украинской армии. Ранее спортсменка рассказала о серьёзнейших переживаниях из-за военных событий на Украине.



«Я решила, что призовые деньги от турниров в Мексике и США пойдут украинской армии и на гуманитарную помощь. Таким образом я смогу помочь своей стране. Думаю, что это будет правильно.



Я хочу сделать что-то, чтобы помочь моей стране. Что касается людей во всём мире, хочу, чтобы они поняли: мы теряем невинных людей, мы теряем солдат, нас атакуют. Я хочу, чтобы во всём мире к этому привлекали внимание, чтобы все поддержали Украину», — цитирует украинскую теннисистку Eurosport.

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