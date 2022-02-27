Энди Маррей готов помочь Эмме Радукану справиться с последствиями травмы бедра

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Маррей не исключил помощи советом британской теннисистке Эмме Радукану по поводу реабилитации после полученной травмы бедра.

«Я не вполне уверен, что являюсь именно тем человеком, который должен разбрасываться советами на эту тему направо и налево. У Эммы есть своя команда. Есть люди, которым она доверяет и которые помогают ей преодолеть возникшие сложности. Если она хочет узнать моё мнение, то может отправить сообщение или просто позвонить. Я буду рад возможности обсудить эту тему и как-то помочь ей. Но просто так сотрясать воздух я не хочу», — приводит слова Маррея Tennisworldusa.com.

Напомним, на этой неделе Радукану снялась с матча первого раунда турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика) из-за травмы бедра. Маррей, в свою очередь, перенёс две крупных операции подобного плана с 2017 года.