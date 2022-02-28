Даниил Медведев официально стал первой ракеткой мира

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Россиянин Даниил Медведев вышел на первое место, обойдя серба Новака Джоковича. О том, что Медведев опередит Джоковича, стало известно на минувшей неделе, когда сербский спортсмен сенсационно проиграл 123-й ракетке мира Иржи Веселы в четвертьфинале турнира в Дубае.

Андрей Рублёв поднялся на одно место и стал шестым. Аслан Карацев остался на 22-й строчке. Карен Хачанов вошёл в топ-25, отыграв одно место.

Полный рейтинг доступен на "Чемпионате".

Рейтинг АТР. 28 февраля

1 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8615 очков

2 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8465

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7515

4 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 6515

5 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6445

6 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 5000

7 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 4928

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3915

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3883

10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3496…

22 (22). Аслан Карацев (Россия) — 1933…

25 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1725.