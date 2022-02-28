Надаль прокомментировал победу на турнире в Акапулько

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями от победы на турнире в Акапулько (Мексика). В финале соревнований испанец обыграл испанца Кэмерона Норри со счётом 6:4, 6:4.



«Это был очень тяжёлый день, мы играли в тяжёлых условиях. Кэмерон — сильный игрок, который заставляет соперника чувствовать себя неуютно. У меня были непростые моменты во время матча, но мне удалось преодолеть их. Я использовал свои шансы.



Я очень доволен этой неделей. Для меня этот титул был очень важен. Я не могу быть счастливее», — сказал Надаль после матча.



Призовой фонд турнира в Акапулько составлял более $ 1,6 млн. С начала года Надаль, восстановившийся от травмы, завоевал титулы турниров ATP-250 в Мельбурне, а также стал чемпионом Australian Open, став единоличным лидером по количеству выигранных «Больших шлемов».

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