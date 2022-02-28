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Испанец Мартинес-Портеро стал победителем грунтового турнира в Сантьяго

Испанец Мартинес-Портеро стал победителем грунтового турнира в Сантьяго
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В Сантьяго (Чили) завершился грунтовый турнир ATP-250. В финале соревнований встретились испанец Педро Мартинес-Портеро и аргентинец Себастьян Баэс. Матч закончился победой Мартинес-Портеро со счётом 4:6, 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 48 минут. Испанский теннисист, занимающий 72-е место в рейтинге ATP, выполнил одну подачу навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 14. Его соперник, 78-я ракетка мира, дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 15.

Мартинес-Портеро впервые в карьере выиграл турнир ATP. Ранее он доходил до финала турнира в Кицбюэле (Австрия).

«Я бился, бился и, наконец, сумел достичь этого. Это — новый шаг в моей карьере. Я готов ко всему, что будет дальше», — сказал после матча испанец.

Сантьяго. Финал
28 февраля 2022, понедельник. 00:10 МСК
Педро Мартинес-Портеро
72
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		4 4
         
Себастьян Баэс
78
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
Комментарии
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