Испанец Мартинес-Портеро стал победителем грунтового турнира в Сантьяго

В Сантьяго (Чили) завершился грунтовый турнир ATP-250. В финале соревнований встретились испанец Педро Мартинес-Портеро и аргентинец Себастьян Баэс. Матч закончился победой Мартинес-Портеро со счётом 4:6, 6:4, 6:4.
Продолжительность встречи составила 2 часа 48 минут. Испанский теннисист, занимающий 72-е место в рейтинге ATP, выполнил одну подачу навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 14. Его соперник, 78-я ракетка мира, дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 15.
Мартинес-Портеро впервые в карьере выиграл турнир ATP. Ранее он доходил до финала турнира в Кицбюэле (Австрия).
«Я бился, бился и, наконец, сумел достичь этого. Это — новый шаг в моей карьере. Я готов ко всему, что будет дальше», — сказал после матча испанец.
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