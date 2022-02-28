Норри: иногда кажется, что победить Надаля невозможно

Британский теннисист Кэмерон Норри прокомментировал поражение в финале турнира в Акапулько (Мексика). Британец уступил в финале испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 4:6, 4:6.



«Победить Надаля нелегко. Сложно сказать, как это можно делать. До матча в Акапулько я встречался с ним уже трижды. У меня были определённые идеи.



Условия были хорошими для нас обоих. Рафа был лучше на корте. Он теннисист, который ничего не даёт тебе сделать, контролирует розыгрыши. По-прежнему тяжело что-то сделать против Рафы. У него есть разные стратегии. Я бы хотел научиться этому у него. Также он сосредоточен с первой минуты. Он набирает много лёгких очков. В такие минуты кажется, что с ним ничего нельзя сделать, что нет вариантов, как его победить. Он отлично использует ошибки соперника», — сказал Норри после матча.

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