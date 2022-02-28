Патрик Макинрой отреагировал на «15-0» Рафаэля Надаля в сезоне-2022

Чемпион «Ролан Гаррос» 1989 года в парном разряде, тренер и спортивный комментатор Патрик Макинрой высказался о выступлениях 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, испанца Рафаэля Надаля в сезоне-2022. Надаль одержал 15 побед в 15 матчах и завоевал три титула, в том числе Открытый чемпионат Австралии.

«15-0. Три титула. Рафаэль Надаль в 2022-м… Вернулся и стал лучше, чем был когда-либо», — написал Макинрой в своём «твиттере».

В минувшие выходные Рафаэль Надаль завоевал титул на турнире ATP в Акапулько (Мексика). До Australian Open он выиграл турнир категории ATP-250 в Мельбурне. В настоящий момент он возглавляет чемпионскую гонку ATP, опережая первую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева.

