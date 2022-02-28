Свитолина получила первый номер посева на турнире в Монтеррее

Организаторы турнира WTA-250 в Монтеррее (Мексика) опубликовали сетку соревнований. Первый номер посева получила украинка Элина Свитолина. На старте турнира ей предстоит сыграть с россиянкой Анастасией Потаповой.
Второй номер посева — у канадки Лейлы Фернандес. В стартовом матче она встретится с Анной Шмидловой из Словакии.
Помимо Потаповой в турнире примут участие ещё несколько россиянок. Камилла Рахимова сыграет с Сарой Соррибес-Тормо из Испании. А Анне Калинской предстоит сыграть в матче первого круга с Чжэн Циньвэнь из Китая.
Ранее Свитолина сообщила, что намеревается пожертвовать призовые, которые заработает на турнире в Мексике. Она планирует передать их на нужды украинской армии.
Напомним, что ранее Россия объявила о проведении военной спецоперации на Донбассе.
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