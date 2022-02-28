Тарпищев рассказал, могут ли российским теннисистам запретить играть в турнирах ATP и WTA

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил риски для российских теннисистов в связи с публикацией рекомендаций исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), согласно которым международные спортивные федерации и организаторы мероприятий не должны приглашать и разрешать участвовать российским и белорусским спортсменам в международных турнирах.

Заявление МОК вызвано военным конфликтом России и Украины. По отношению к Беларуси спортивные санкции применяются, так как Минск предоставил свою территорию для размещения российской военной техники.

«Нет угрозы исключения российских теннисистов из ATP и WTA. Это всё-таки коммерческие организации, которые много могут потерять из-за этого. Поэтому не думаю, что Медведеву, Рублёву и всем остальным что-то грозит», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.