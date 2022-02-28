Тарпищев рассказал, могут ли российским теннисистам запретить играть в турнирах ATP и WTA

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил риски для российских теннисистов в связи с публикацией рекомендаций исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), согласно которым международные спортивные федерации и организаторы мероприятий не должны приглашать и разрешать участвовать российским и белорусским спортсменам в международных турнирах.
Заявление МОК вызвано военным конфликтом России и Украины. По отношению к Беларуси спортивные санкции применяются, так как Минск предоставил свою территорию для размещения российской военной техники.
«Нет угрозы исключения российских теннисистов из ATP и WTA. Это всё-таки коммерческие организации, которые много могут потерять из-за этого. Поэтому не думаю, что Медведеву, Рублёву и всем остальным что-то грозит», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 28 февраля 2022
-
20:30
-
20:14
-
18:26
-
18:13
-
17:58
-
17:13
-
15:52
-
14:16
-
13:07
-
12:41
-
12:00
-
11:13
-
10:27
-
10:18
-
09:35
-
07:33
-
06:46
- 27 февраля 2022
-
22:49
-
22:02
-
21:13
-
20:46
-
17:02
-
14:02
-
10:34
-
09:45
-
08:18
-
06:19
-
00:32
- 26 февраля 2022
-
23:23
-
22:23
-
21:04
-
20:47
-
19:35
-
19:32
-
15:16