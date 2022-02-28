Украинские теннисистки потребовали от WTA отменить все турниры в России

Украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала в «Твиттере» большое заявление о военном конфликте России и Украины.
«Мы, украинские теннисистки, очень удивлены и недовольны отсутствием какой-либо реакции на ситуацию в нашей родине. Особенно странно наблюдать за этим, вспоминая, какой оперативной, адекватной и смелой была позиция WTA в вопросах социальной несправедливости и сексуальных домогательств», — говорится в обращении.
В заявлении, опубликованном Костюк, в числе прочего требуется:
— отменить все турниры WTA в России и предложить ITF поступить так же,
— запретить российским командам носить национальную символику.
«При этом мы полностью поддерживаем наших коллег из России и всех русскоязычных теннисистов, потому что они не знали и не имели никакого отношения к произошедшему», –отмечается в заявлении.
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