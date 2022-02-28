Элина Свитолина будет бойкотировать матчи с российскими и белорусскими теннисистками

15-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина объявила бойкот матчам с российскими или белорусскими игроками.

Таким образом, Свитолина снялась с турнира категории WTA-250 в Монтеррее (Мексика), где была посеяна под первым номером и на старте должна была сразиться с россиянкой Анастасией Потаповой.

«Я считаю, что сложившаяся ситуация требует чёткой позиции от наших организаций: ATP, WTA и ITF. Мы, украинские теннисисты, требуем, чтобы они следовали рекомендациям МОК, согласно которым российские и белорусские спортсмены могут выступать без отображения национальной символики.

Я же хочу объявить, что не буду играть ни завтра в Монтеррее, ни в каком-либо другом матче с российской или белорусской теннисисткой до тех пор, пока наши организации не примут соответствующее решение.

Я не виню никого из российских спортсменов. Они не несут ответственности за вторжение в мою родину. Более того, я хочу отдать должное игрокам, особенно россиянам и белорусам, которые смело обозначили свою позицию против войны. Их поддержка очень важна», — говорится в заявлении Свитолиной.