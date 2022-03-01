Анастасия Потапова: я далека от политики, но против горя, слёз и войны

Российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала ситуацию, возникшую в связи с отказами некоторых игроков выходить на корт в матчах с российскими и белорусскими спортсменами.
«Как правило, в детстве мы выбираем наш собственный путь развития. Когда я была маленькой, то мечтала играть в теннис без выбора матча, страны или соперника. Людям из мира политики сложно объяснить то, что у меня нет оппонентов в какой-либо иной стране. Я борюсь за победу, за наилучшее качество игры, за тот результат, который могу показать. К сожалению, мы, профессиональные атлеты, оказались заложниками данной ситуации. Игра в теннис – это наша мечта и наш выбор. Каждый день мы проводим тренировки ради её исполнения, стремимся достигнуть как можно более высоких результатов.
Мне очень грустно. Хоть я и далека от политики, я против горя, слёз и войны. Мирное сосуществование объединяет Землю, и каждый из нас должен оставаться человеком. А детям нужно продолжать мечтать», — написала Потапова в своём «твиттере».
Напомним, ранее украинка Элина Свитолина отказалась играть против Потаповой в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Монтеррее. Украинка объявила, что не будет играть на турнирах против российских или белорусских теннисисток, пока их не переведут в статус нейтральных атлетов.
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